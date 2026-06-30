В ЕК опровергли информацию о работе над полным запретом на турвизы для россиян

В ЕК указали, что работают над точечными мерами по ограничению виз для россиян В ЕК опровергли информацию о работе над полным запретом на турвизы для россиян

Москва30 июн Вести.Еврокомиссия не подтвердила, что ведет работу над полным запретом на туристические визы для россиян. Она выступает за ограничения на въезд бывшим участника спецоперации на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕК.

Там напомнили, что такие меры предложены в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.

Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в… войне против Украины сообщили в пресс-службе ЕК в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

При этом в Еврокомиссии не прокомментировали, как Брюссель будет определять "бывших участников" СВО.

Ранее сообщалось, что в ЕК обсуждается возможность полностью прекратить выдачу турвиз россиянам. При этом четких сроков вероятного введения такой меры пока не озвучивалось.

В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 21-й пакет санкций против России будет предусматривать в том числе запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые принимали участие в СВО на Украине.