Bloomberg: Париж и Рим отнеслись со скепсисом к идее запрета на въезд бойцам СВО

Франция и Италия скептически отнеслись к идее запретить въезд участникам СВО Bloomberg: Париж и Рим отнеслись со скепсисом к идее запрета на въезд бойцам СВО

Москва25 июн Вести.Италия и Франция со скепсисом отнеслись к инициативе Евросоюза запретить въезд на территорию сообщества бывшим участникам спецоперации. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эту ограничительную меру хотят включить в 21-й пакет антироссийских санкций.

По сообщениям источников агентства, Париж и Рим "не возражают" против этой инициативы, однако опасаются, что это может открыть путь к полному запрету въезда всем россиянам.

По мнению властей Франции и Италии, запрет въезда для участников СВО лучше реализовать через визовую, а не санкционную политику.

19 июня сообщалось, что саммит Евросоюза рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий под руководством Каи Каллас доработать детали идеи о запрете въезда в ЕС ветеранам спецоперации.

Ранее военкор Александр Коц, комментируя возможный запрет на въезд в ЕС для бойцов СВО, заявил, что механизм подобного "табу" не понятен, так как в российские загранпаспорта штампы об участии в СВО не ставят.