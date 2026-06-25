Москва25 июнВести.Италия и Франция со скепсисом отнеслись к инициативе Евросоюза запретить въезд на территорию сообщества бывшим участникам спецоперации. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Эту ограничительную меру хотят включить в 21-й пакет антироссийских санкций.
По сообщениям источников агентства, Париж и Рим "не возражают" против этой инициативы, однако опасаются, что это может открыть путь к полному запрету въезда всем россиянам.
По мнению властей Франции и Италии, запрет въезда для участников СВО лучше реализовать через визовую, а не санкционную политику.
19 июня сообщалось, что саммит Евросоюза рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий под руководством Каи Каллас доработать детали идеи о запрете въезда в ЕС ветеранам спецоперации.
Ранее военкор Александр Коц, комментируя возможный запрет на въезд в ЕС для бойцов СВО, заявил, что механизм подобного "табу" не понятен, так как в российские загранпаспорта штампы об участии в СВО не ставят.