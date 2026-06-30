В РСТ усомнились в полном запрете на выдачу шенгена россиянам в ближайшее время РСТ: полный запрет на выдачу шенгена гражданам РФ маловероятен в ближайшее время

Москва30 июн Вести.Полное ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России в ближайшее время маловероятно, предположил генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в беседе с ТАСС.

Против такого решения высказались сразу несколько стран Евросоюза, среди них – Греция, Испания, Италия и Франция. Эксперт объяснил, что для этих государств турпоток из России все еще остается заметным, а полное ограничение выдачи шенгена привело бы к обострению отношений и дополнительным экономическим потерям для их собственного туристического сектора.

По этой причине, отметил Абасов, страны ЕС вводят не полный запрет на выдачу виз, а поэтапное ужесточение: увеличенные сроки рассмотрения документов, более тщательная проверка. В некоторых случаях закрываются или сокращают свою работу визовые центры. Такие меры дают возможность снизить число выдаваемых виз, не принимая при этом политически острых решений, указал эксперт.

Несмотря на громкие заявления отдельных европейских политиков, полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ближайшей перспективе выглядит маловероятным сказал он

Эксперт полагает, что на сегодняшний день ЕС использует тему виз как часть информационного и политического давления. При этом действительно важные решения, скорее всего, будут приниматься осенью этого года, когда экономическая и политическая ситуация прояснится.

Полный запрет на туристические визы для всех российских граждан потребовал бы консенсуса всех стран Шенгенской зоны и привел бы к серьезным политическим последствиям. На данный момент такой консенсус отсутствует добавил Абасов

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии обсуждают возможность полного прекращения выдачи виз российским туристам.