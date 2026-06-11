В Берлине предложили ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам Партия Мерца предложила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Москва11 июн Вести.Фракция в Европейском парламенте (ЕП) германского консервативного блока ХДС/ХСС, лидером которого является немецкий канцлер Фридрих Мерц, предложила ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз гражданам РФ в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сказано в заявлении фракции ХДС/ХСС в ЕП, размещенном в социальной сети Х.

В сообщении говорится, что "500 тыс. российских граждан провели свой отпуск в Европе в прошлом году".

Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим отмечается в заявлении

Ранее издание Politico сообщило, что 11 стран, среди которых государства Прибалтики, Чехия, Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Норвегия, направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и комиссару по миграции Магнусу Бруннеру с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.