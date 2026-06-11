Ульянов: ситуация с визами для российских дипломатов в Австрии стала критической Ульянов: Австрия злоупотребляют своими правами по выдаче виз для дипломатов

Москва11 июн Вести.Проблема с затягиванием выдачи виз российским дипломатам в Австрии достигла критических масштабов, австрийские власти злоупотребляют своими правами. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Кандидат, утвержденный на замену заместителя постоянного представителя, получил отказ в выдаче визы после 8 месяцев ожидания. Уже второй год не может получить визу врач постпредства, что ставит под угрозу здоровье, а иногда и жизнь сотрудников дипучреждения, указал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ситуация достигла критических масштабов, в результате РФ вынуждена поднять вопрос о злоупотреблении властями Австрии своими правами для выдачи виз, сообщил дипломат.

Вынуждены поднять вопрос о злоупотреблении австрийскими властями своими правами по выдаче долгосрочных виз для дипломатов и технического персонала, командируемых в аккредитованные в Вене российские диппредставительства, в том числе для работы на направлении МАГАТЭ заявил Ульянов

Он отметил, что российская сторона долго и кропотливо взаимодействовала с австрийцами в формате "тихой дипломатии", но это не принесло результатов.

РФ призывает австрийскую сторону предпринять меры для улучшения ситуации с выдачей виз российским дипломатическим сотрудникам и рассчитывает, что Австрия вернет себе репутацию гостеприимной столицы многосторонней дипломатии.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ Александр Алимов не получил визу в США для участия в дебатах Совета Безопасности ООН.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.