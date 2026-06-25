Москва25 июн Вести.Посольство России в Молдавии выступило с решительным протестом в связи с вопиющим нарушением кишиневскими властями основополагающих норм международного права - в аэропорту столицы республики многочасовому задержанию подверглись дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации. О этом сообщило посольство в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве, эти действия противоречат статье 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой указанные лица "пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме". Примечательно, что молдавская сторона была заблаговременно уведомлена о прибытии курьеров в соответствии с установленным порядком.

Однако, несмотря на это, представители официальных структур Молдавии выдвинули противозаконное требование о досмотре дипломатической корреспонденции, а также о "добровольной" сдаче мобильных устройств. Все ссылки на международное право со стороны российских дипломатов были проигнорированы сотрудниками пограничной полиции Республики Молдова.

В Москве усматривают в этом очередную умышленную попытку воспрепятствовать нормальному функционированию посольства. Как отмечается в заявлении, Кишинев возвращается к деструктивной практике блокирования дипломатической почты, не имеющей мировых аналогов.

Можно заключить, что Молдавская Сторона возвращается к "изобретенной" ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты говорится в сообщении

Российская сторона требует от Кишинева, декларирующего приверженность международному праву, незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ со стороны сотрудников посольства, находящихся в аэропорту. При этом в Москве считают недопустимым увязывать данный инцидент с другими сюжетами двусторонней повестки и называют подобные попытки контрпродуктивными.

Ранее в ответ на закрытие генконсульства РФ в Констанце МИД РФ объявил генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон-грата и заявил о закрытии петербургского консульского отделения.