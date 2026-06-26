В МИД РФ посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию В МИД РФ посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Москва26 июн Вести.В МИД РФ настоятельно посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию из-за усиления дискриминационных мер в отношении граждан России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в аэропорту Кишинева дело доходит до прямого издевательства над прибывающими обладателями российских паспортов, их подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам.

МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова отмечается на сайте МИД РФ

В ведомстве подчеркнули, что при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы.

Власти Молдавии не обеспечивают допуск к россиянам консульских сотрудников российского посольства, а запросы диппредставительства РФ игнорируются, указали в МИД.

Ранее МИД РФ вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Ему вручили решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров.