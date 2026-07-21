Послу Молдавии в РФ заявлен протест в связи с нарушением конвенции

Посол Молдавии вызван в МИД РФ Послу Молдавии в РФ заявлен протест в связи с нарушением конвенции

Москва21 июл Вести.МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за инцидентов с сотрудниками и транспортом российского посольства в республике. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

21 июля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий. Ему был заявлен решительный протест говорится в публикации

Послу указали на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

По данным МИД РФ, 19 июля в Кишиневе полиция остановила автобус российского посольства якобы для проверки документов, после чего без объяснений сняла дипломатические номера. В ведомстве заявили о применении силы и угрозах задержания в отношении сотрудников дипмиссии, а просьбу посольства направить представителя МИД Молдавии на место инцидента проигнорировали.

В ночь на 21 июля на КПП "Леушены" сотрудники посольства, следовавшие в Россию со служебным грузом, как утверждает МИД РФ, были без оснований задержаны на границе более чем на четыре часа.

Москва заявила послу Молдавии, что эти действия нарушают Венскую конвенцию, включая обязательства обеспечивать работу дипмиссий, свободу передвижения дипломатов и официальных контактов. Россия также предупредила о праве на зеркальные меры.