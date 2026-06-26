Посол Молдавии вызван в МИД РФ Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД РФ

Москва26 июн Вести.Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России. Ему вручили решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в РФ Л. Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года говорится в сообщении

Поводом для вызова стало задержание дипломатических курьеров МИД России в аэропорту Кишинева 25 июня. По данным министерства, у них незаконно требовали отдать на досмотр дипломатическую корреспонденцию и "добровольно" сдать мобильные телефоны. Когда в воздушную гавань прибыли сотрудники посольства России в Молдавии, их не пустили в режимную зону.

В результате дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на Родину добавили в ведомстве

Таким образом, властями Молдавии была грубо нарушена 27 статья Венской конвенции 1961 года, которая наделяет дипкурьеров личной неприкосновенностью. Представители этой службы не подлежат аресту, а дипломатическая почта – "ни вскрытию, ни задержанию".

Ранее посол РФ в Молдавии Олег Озеров отмечал, что Москва открыта к сотрудничеству с Кишиневом в любых проектах исключительно при соблюдении политического нейтралитета в международных отношениях.