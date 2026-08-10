Замглавы МИД России предупредил Молдавию об ответе на провокации Галузин: все провокации Кишинева получат адекватный ответ

Москва10 авг Вести.На все враждебные провокационные действия Кишинев получит адекватный ответ. Такое предупреждение Молдавии сделал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По словам замглавы МИД России, Кишинев начал применять практику провокаций в отношении российских дипкурьеров, официальных лиц и сотрудников российского посольства с 2020 года, когда к власти в Молдавии пришли прозападные антироссийские силы.

Молдавская сторона ввела квотирование численности состава посольства, неоднократно имели место случаи высылки наших дипломатов, отказов в их аккредитации, удержания и препятствования в пересечении границы перечислил действия молдавских властей Галузин

По словам российского дипломата, все эти враждебные действия с учетом принципа взаимности получали и впредь будут получать адекватные ответы.

В июне россиянин в аэропорту молдавской столицы был задержан и подвергнут жесткому допросу, после чего состояние его здоровья резко ухудшилось. Мужчине был запрещен въезд в Молдавию, а российским консульским работникам было отказано в просьбе поговорить с гражданином Российской Федерации и выяснить состояние его здоровья.