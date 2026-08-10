РФ воспримет вооруженные провокации в Приднестровье как нападение, заявили в МИД Галузин: РФ расценит вооруженные провокации в Приднестровье как нападение

Москва10 авг Вести.Россия расценит вооруженные провокации киевского режима и властей Молдавии в Приднестровье как нападение на РФ и предпримет все возможные меры для защиты своих граждан, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что в существующих условиях риск вооруженных провокаций Украины и Молдавии против Приднестровья невысок, однако нельзя исключать такую угрозу.

Как мы не раз говорили, подобные безрассудные, безответственные действия будем рассматривать в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию и не оставим без решительного и своевременного ответа сказал он

Галузин добавил, что Москва готова к любому развитию событий.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что более 60 тысяч жителей Приднестровья обратились за гражданством России в упрощенном порядке.