Москва10 авгВести.Россия расценит вооруженные провокации киевского режима и властей Молдавии в Приднестровье как нападение на РФ и предпримет все возможные меры для защиты своих граждан, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в беседе с ТАСС.
Дипломат отметил, что в существующих условиях риск вооруженных провокаций Украины и Молдавии против Приднестровья невысок, однако нельзя исключать такую угрозу.
Как мы не раз говорили, подобные безрассудные, безответственные действия будем рассматривать в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию и не оставим без решительного и своевременного ответасказал он
Галузин добавил, что Москва готова к любому развитию событий.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что более 60 тысяч жителей Приднестровья обратились за гражданством России в упрощенном порядке.