МИД РФ заверил в адекватном ответе Москвы на враждебные инициативы Кишинева МИД России: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Кишинева

Москва27 июл Вести.Россия даст адекватный и не всегда симметричный ответ на недружественные шаги со стороны Молдавии, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России газете "Известия".

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что контакты между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться … Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ указали в министерстве

Собеседники издания добавили, что последние действия Кишинева свидетельствуют о том, что власти республики не намерены менять "свой откровенно враждебный курс в отношении нашей страны".

21 июля посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Российская сторона выразила главе дипмиссии решительный протест в связи с двумя инцидентами, связанными с сотрудниками и автотранспортом посольства РФ в Кишиневе.