Москва27 июлВести.Россия даст адекватный и не всегда симметричный ответ на недружественные шаги со стороны Молдавии, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России газете "Известия".
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что контакты между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.
Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться … Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответуказали в министерстве
Собеседники издания добавили, что последние действия Кишинева свидетельствуют о том, что власти республики не намерены менять "свой откровенно враждебный курс в отношении нашей страны".
21 июля посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Российская сторона выразила главе дипмиссии решительный протест в связи с двумя инцидентами, связанными с сотрудниками и автотранспортом посольства РФ в Кишиневе.