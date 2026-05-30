Москва30 мая Вести.Молдавия не рассматривает возможность выдворения посла России Олега Озерова, поскольку подобный шаг может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Посол России в Молдавии Олег Озеров был назначен указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о намерении принять его верительные грамоты, однако этого так и не сделала. На этой неделе Санду вновь принимала грамоты послов, но Озерова вновь не было в списке приглашенных.

Журналисты попросили МИД прокомментировать, не значит ли это, что дипломат может быть вскоре объявлен персоной нон грата.

По словам Михая Попшоя, Кишинев учитывает возможные последствия подобных решений, поэтому действует осторожно и соразмерно текущему уровню взаимодействия с Россией. А жесткие дипломатические шаги неизбежно вызывают симметричную или асимметричную реакцию, что может дополнительно осложнить ситуацию.