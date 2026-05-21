Москва21 маяВести.Россиянам стоит учитывать все риски при планировании поездок в Молдавию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом она сообщила на брифинге, отметив, что власти республики проводят политику дискриминации в отношении владельцев российских паспортов, въезжающих в страну. Граждане РФ подвергаются задержаниям, многочасовым процедурам проверки и допросам.
В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасноподчеркнула Захарова
Ранее президент республики Майя Санду призвала ужесточить санкции против России. Кроме того, она предложила усилить помощь Украине.