Москва16 апрВести.Президент Молдавии Майя Санду выступила с призывом к Европе активизировать помощь Украине в ответ на ночные атаки по Одессе. Об этом она заявила в своем сообщении в социальной сети X.
Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украиненаписала она
Молдавский лидер подчеркнула необходимость ужесточения санкций против России.
Ранее МИД Украины приветствовал решение Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств, отметив, что этот шаг соответствует внешнеполитическому курсу страны на сближение с Евросоюзом.