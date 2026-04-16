Санду призвала ужесточить санкции против РФ и усилить помощь Украине

Москва16 апр Вести.Президент Молдавии Майя Санду выступила с призывом к Европе активизировать помощь Украине в ответ на ночные атаки по Одессе. Об этом она заявила в своем сообщении в социальной сети X.

Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине написала она

Молдавский лидер подчеркнула необходимость ужесточения санкций против России.

Ранее МИД Украины приветствовал решение Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств, отметив, что этот шаг соответствует внешнеполитическому курсу страны на сближение с Евросоюзом.