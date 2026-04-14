Санду призвали спасти молдаванина, которого принудили воевать в ВСУ

Москва14 апр Вести.Депутат парламента Молдавии и глава партии "Демократия дома" Василе Костюк призвал президента Майю Санду встать на защиту гражданина республики Василе Украинчука, насильно мобилизованного в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправили воевать. Об этом сообщает 5 телеканал Молдавии.

Василе Костюк из партии "Демократия дома" утверждает, что гражданин Молдовы Василе Украинчук из села Гримэнкэуць Бричанского района был якобы принудительно увезен украинскими властями и отправлен на участие в военных действиях. Политик обратился к президенту Майе Санду и правительству правящей Партии действия и солидарности с призывом вмешаться и вернуть гражданина в Молдову говорится в Telegram-канале СМИ

Закон Молдавии запрещает наемничество в иностранных армиях. Президент Майя Санду ранее лишила гражданства лидера Партии регионов Александра Калинина за поддержку России и сбор помощи российским военным. Она также обещала лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне РФ в Украине. Однако те граждане Молдавии, которые вступают в ВСУ, напротив, становятся героями телесюжетов и документальных фильмов, удостоенных президентских наград.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о росте транзитных поставок техники НАТО через территорию Молдавию на Украину. По его словам, отправляемая странами альянса техника перевозится по ночам.