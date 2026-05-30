Воронин обвинил штаб Майи Санду в фальсификации выборов на зарубежных участках Оппозиция Молдавии заявила о подлоге на 200 избирательных участках на Западе

Москва30 мая Вести.Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин выступил с резкими обвинениями в адрес действующего президента Майи Санду и правящей "Партии действия и солидарности" (PAS).

В эфире телеканала ТВС-21 политик заявил о масштабных фальсификациях результатов президентских и парламентских выборов, а также референдума о вступлении в ЕС, прошедших на избирательных участках в западных странах.

Я обвиняю власти страны, министерство иностранных дел и посольства в том, что они заставляли фальсифицировать результаты выборов, как президентских, так и парламентских, а также референдума о интеграции в ЕС. Они все фальсифицировали, а те, кто отказался участвовать в фальсификации, уже на второй день не были послами заявил Воронин

Оппозиция указывает на то, что внутри страны Санду и ее партия проиграли голосование, а итоговое большинство было сформировано исключительно за счет голосов на более чем 200 участках, открытых на Западе. Ранее итоги выборов отказались признавать и другие лидеры оппозиции, включая Игоря Додона и Василия Тарлева.