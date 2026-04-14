В Молдове запустили петицию за лишение Санду госнаград и званий Жители Молдовы требуют через петицию лишить Санду наград и званий

Москва14 апр Вести.На платформе change.org появилась петиция от граждан Молдавии с требованием лишить президента страны Майю Санду всех наград и почетных званий.

Авторы обращения заявляют, что награды и почетные звания были присвоены Санду за содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям, однако, по их мнению, эти основания больше не соответствуют действительности. Они ссылаются на документы международных авторитетных организаций, которые, как утверждается, фиксируют ухудшение ситуации с демократией в стране.

Нижеподписавшиеся просят отмену или пересмотр наград и почетных званий, присужденных Майе Санду отмечается в петиции

В петиции подчеркивается, что в те же периоды, когда Санду награждали, международные эксперты фиксировали деградацию демократических институтов в Молдавии. В качестве примера приводятся отчеты за прошлый год: индекс демократии Economist Intelligence Unit перевел страну из категории "несовершенных демократий" в "гибридные режимы". По Индексу восприятия коррупции Transparency International Молдавия получила 42 из 100 баллов и заняла 80-е место из 182. В рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Кишинев опустился на 35-ю строчку (с 31-й в 2024 году и 28-й в 2023-м).

Ранее бывший премьер страны Владимир Филат заявлял о том, что Санду получила четыре международные премии на общую сумму 165 тыс. евро, которые не были отражены в ее официальных декларациях. Он также утверждал, что до этого она становилась лауреатом еще ряда наград.