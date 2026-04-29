Молдавская оппозиция обвинила Санду в госизмене на фоне обмена гражданами с РФ Оппозиция Молдавии обвинила президента Санду в госизмене из-за обмена граждан

Москва29 апр Вести.В Молдавии представители Либерально-демократической партии, относящейся к оппозиции, подвергли резкой критике решение президента Майи Санду по обмену гражданами, расценив его как "сознательную государственную измену".

Ранее глава государства объявила, что в ходе обмена Молдавия передала российским и белорусским властям россиянку Нину Попову и экс-заместителя главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана. Взамен Кишинев получил обратно двух своих соотечественников.

Не существует подтверждённых примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров заявили журналистам в партии

По их мнению, подобный шаг "сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду".

Накануне, 28 апреля, в результате обмена между Белоруссией и Польшей на их границе на родину вернули граждан России. Среди них оказался российский археолог Александр Бутягин и супруга военнослужащего российской армии, служащего в миротворческих силах в Приднестровье. Их обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб.