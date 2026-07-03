Москва3 июл Вести.Отставка Александра Мунтяну с поста премьер-министра Молдавии стала политическим приговором партии президента республики Майи Санду, заявила лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ.

Комментируя решение Мунтяу уйти в отставку, она подчеркнула, что проблема заключается не в одном конкретном человеке, а в правящей партии и модели власти, где партийная преданность стоит выше профессионализма, а политический контроль - выше интересов государства.

Отставка премьер-министра — это политический приговор всей системе управления партии "Действие и солидарность", который был неизбежен написала Фуртунэ в Telegram-канале

По ее мнению, отставка Мунтяну - это попытка убежать от ответственности за решения, приведшие Молдавию к кризису, за нарушения и преступления против граждан.

В пятницу Мунтяну объявил о своей отставке с поста премьер-министра Молдавии. Он объяснил, что принял такое решение, так как понял, что больше не может исполнять обязанности главы правительства в соответствии со своими принципами и убеждениями.