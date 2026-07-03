Москва3 июлВести.Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
По словам главы правительства, он решил покинуть должность после того, как понял, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями.
Я принял на себя ответственность за исполнение обязанностей премьер-министра с глубоким чувством долга и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать позитивным переменам. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти в отставкусообщил Мунтяну
Он поблагодарил коллег за совместную работу и заявил, что продолжит служить стране независимо от того, какую должность будет занимать в дальнейшем.
Мунтяну стал премьер-министром 1 ноября 2025 года.