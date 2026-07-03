Премьер Молдавии объявил об отставке Премьер Молдавии Мунтяну заявил, что уходит с поста из-за своих принципов

Москва3 июл Вести.Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По словам главы правительства, он решил покинуть должность после того, как понял, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями.

Я принял на себя ответственность за исполнение обязанностей премьер-министра с глубоким чувством долга и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать позитивным переменам. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти в отставку сообщил Мунтяну

Он поблагодарил коллег за совместную работу и заявил, что продолжит служить стране независимо от того, какую должность будет занимать в дальнейшем.

Мунтяну стал премьер-министром 1 ноября 2025 года.