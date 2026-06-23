Правительство Литвы подало в отставку Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Москва23 июн Вести.Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров по общему согласию его членов.

Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться – сделанным на благо государства и его людей… Сегодня принимаем решение об отставке сказала Ругинене

Отставка связана с изменениями в составе правящей коалиции. В начале июня Социал-демократическая партия Литвы решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике.

Новым партнером социал-демократов по коалиции стала партия "Демократы во имя Литвы". В связи с изменением конфигурации парламентского большинства было принято решение провести своеобразную "перезагрузку" правительства. Ожидается, что после завершения коалиционных процедур будет сформирован обновленный состав кабинета министров.