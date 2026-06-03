Новый премьер Латвии Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с РФ Премьер Латвии Кулбергс намерен разорвать торговые связи с Россией

Москва3 июн Вести.Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о намерении разорвать торговые связи с Россией, но признал необходимость предусмотреть определенные исключения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что в первом квартале 2026 года объем экспорта латвийских товаров в Россию составил 244,15 млн евро (около 20,5 млрд рублей), тогда как объем импорта из России достиг 10,51 млн евро (около 900 млн рублей).

[Кулбергс] подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует ... На вопрос о том, означает ли сказанное им, что план Латвии предусматривает прекращение импорта и экспорта в Россию с некоторыми исключениями, Кулбергс ответил утвердительно сказано в тексте

Кулбергс при этом поручит главе МИД Байбе Браже найти решение данного вопроса в координации с Европейским союзом.

Премьер Латвии подчеркнул, что фармацевтический сектор страны не сможет быстро сменить рынок сбыта, поэтому его ситуация будет обсуждаться с главами компаний отрасли. О возможных исключениях для других секторов Кулбергс информации не предоставил.

Сейм Латвии 28 мая утвердил правительство страны во главе с Андрисом Кулбергсом. За новое правительство Кулбергса, представляющего "Объединенный список", проголосовали 66 депутатов парламента из 100. Отставку прежнего кабмина во главе с Эвикой Силиней спровоцировало падение украинских дронов на территории республики.