Премьер Латвии хочет попросить у ЕС денег из-за оттока людей из приграничья Премьер Латвии рассчитывает на помощь ЕС из-за оттока населения из приграничья

Москва19 июн Вести.Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил журналистам в Брюсселе, что приграничные районы в восточной части республики должны получить финансирование от Евросоюза, чтобы остановить там отток населения.

По его мнению, текущая ситуация "ослабляет границы".

Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики сказал премьер Латвии

Ранее агентство Reuters сообщило, что туристы стали массово отказываться от поездок в восточную часть Латвии из-за риска появления там украинских беспилотников. По информации журналистов, около 500 малых предприятий региона уже испытывают трудности с финансами.