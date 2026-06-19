Москва19 июнВести.Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил журналистам в Брюсселе, что приграничные районы в восточной части республики должны получить финансирование от Евросоюза, чтобы остановить там отток населения.
По его мнению, текущая ситуация "ослабляет границы".
Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитикисказал премьер Латвии
Ранее агентство Reuters сообщило, что туристы стали массово отказываться от поездок в восточную часть Латвии из-за риска появления там украинских беспилотников. По информации журналистов, около 500 малых предприятий региона уже испытывают трудности с финансами.