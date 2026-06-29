Премьер Латвии Кулбергс: время для переговоров Европы с РФ еще не настало

Время для переговоров Европы с Россией еще не пришло, заявили в Латвии Премьер Латвии Кулбергс: время для переговоров Европы с РФ еще не настало

Москва29 июн Вести.Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс высказался против переговоров Европы с Россией, утверждая, что время для таких консультаций еще не пришло. Его слова приводит портал Euractiv.

Премьер указал, что "не верит" в мирное соглашение с Москвой. По его мнению, задача Европы состоит не в подготовке к компромиссам, а в том, чтобы удостовериться в отсутствии "слабого звена" на восточной границе региона.

Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе заявил он

Кулбергс также призвал "продемонстрировать силу" перед Россией.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил сомнение в том, что европейские лидеры повлияли на позицию главы Белого дома Дональда Трампа по Украине.