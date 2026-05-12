Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС к давлению на Россию

Москва12 мая Вести.Европейским странам не следует стремиться к восстановлению дипломатического диалога с Российской Федерацией, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Вместо этого он призвал сосредоточиться на усилении механизмов воздействия на Москву.

Литовский министр отметил, что вопрос заключается не в поиске конкретной фигуры для ведения диалога, а в необходимости возвращения к фундаментальным принципам, передает РИА Новости.

По мнению Будриса, эти основы должны заключаться в подготовке и совершенствовании инструментов для оказания постоянного давления на Россию.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в текущих условиях приоритетом для Европы должно стать наращивание рычагов влияния, а не поиск путей к дипломатическому сближению.

Ранее Будрис призвал к изоляции России после ракетных ударов по военным объектам на Украине.