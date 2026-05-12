Глава МИД Швеции выступила за переговоры с Россией В МИД Швеции предложили заинтересовать Россию переговорами путем санкций

Москва12 мая Вести.Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард в интервью телеканалу Euronews выступила с инициативой по изменению текущей стратегии взаимодействия с Российской Федерацией.

По ее мнению, странам Европы необходимо скорректировать свой внешнеполитический курс, чтобы вызвать у Москвы интерес к возобновлению переговорного процесса.

Глава шведского дипломатического ведомства отметила, что рано или поздно западным странам все равно придется вступить в прямой диалог с Кремлем.

Вместе с тем Стенергард констатировала, что на данный момент президент России Владимир Путин не проявляет существенной заинтересованности в контактах с европейскими лидерами, а значит европейскому сообществу следует сосредоточиться на выработке других подходов, которые могли бы исправить сложившуюся ситуацию.

Стенергард пояснила, что обновленная стратегия должна основываться на двух ключевых элементах. Во-первых, министр призвала к значительному наращиванию объемов помощи Украине. Во-вторых, указала на необходимость усиления ограничительных мер в отношении России через введение новых пакетов санкций.

Ранее политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что странам Запада следует как можно скорее возобновить диалог с Россией, однако европейские элиты, в частности глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас, являются основным препятствием на пути к этому.