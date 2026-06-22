Глава финского МИД Валтонен: сейчас не время начинать переговоры с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила о преждевременности переговоров с Россией Глава финского МИД Валтонен: сейчас не время начинать переговоры с Россией

Москва22 июн Вести.Начинать переговоры с Россией сейчас не время, заявила изданию Yle министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Она подчеркнула, что обсуждения того, когда переговоры должны стартовать, уже ведутся "за различными столами переговоров с европейскими партнерами".

Важно сначала согласовать наши цели и то, как мы хотим действовать дальше. На самом деле мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе сказала министр

Валтонен подчеркнула, что сроки открытия переговорного канала будут зависеть от ситуации на фронте, положения Украины и "реального желания России добиваться мира". Министр утверждает, что "не видит" никаких подобных признаков.

Ранее президент Александр Стубб заявил, что Европе "следует поговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным. Стубб призвал Европу первой начать переговоры с РФ.

Главу киевского режима Владимира Зеленского на Западе все чаще стали воспринимать как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пишет британский журнал The Spectator, если раньше его рассматривали как "политика, сумевшего объединить страну и добиться поддержки западных союзников", то теперь его все чаще связывают с отсутствием прогресса в мирном процессе.