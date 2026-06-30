Глава МИД Финляндии Валтонен призвала Европу подготовиться к разговору с РФ

В МИД Финляндии призвали Европу определить цели переговоров с Россией Глава МИД Финляндии Валтонен призвала Европу подготовиться к разговору с РФ

Москва30 июн Вести.Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европе следует определить цели переговоров с Российской Федерацией.

Соответствующую публикацию министр разместила в социальной сети X.

Мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией написала Валтонен

Глава МИД утверждает, что подготовиться к диалогу с Москвой нужно так, чтобы в результате переговоров наступил долговременный мир.

Ранее Валтонен заявляла, что Евросоюз "далеко продвинулся" в вопросе возможного диалога с Россией.