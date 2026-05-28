Москва28 маяВести.Европа должна принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
По ее словам, Россия также должна "немедленно прекратить огонь и принять меры по укреплению доверия".
Европе нужно участвовать в переговорах по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересынаписала Валтонен в соцсети X
24 мая президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Европа может пойти на диалог с Россией уже в нынешнем году.