Финляндия потребовала от России участия Европы в переговорах по Украине

Москва28 мая Вести.Европа должна принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, Россия также должна "немедленно прекратить огонь и принять меры по укреплению доверия".

Европе нужно участвовать в переговорах по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы написала Валтонен в соцсети X

24 мая президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Европа может пойти на диалог с Россией уже в нынешнем году.