Москва28 мая Вести.Россия должна немедленно прекратить огонь для начала переговорного процесса по миру на Украине, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в интервью Der Spiegel.

Россия должна прекратить бомбардировки. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня сказала Каллас

Ранее 28 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что высказывания Каллас и ее ультимативные требования в адрес России уже мало кого волнуют. Так он отреагировал на предложение чиновницы сократить в численности Вооруженные силы России (ВС РФ).