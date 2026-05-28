Ушаков: к высказываниям Каллас все привыкли, на них мало кто реагирует

Москва28 мая Вести.Высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, которая ранее выдвинула список требований России, уже мало кого волнуют, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен предложить России сократить ее вооруженные силы, если начнутся переговоры по Украине.

Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует. Ну кто на это будет реагировать? отметил Ушаков

Ранее Каллас заявила, что подготовила список возможных требований к РФ еще в феврале.