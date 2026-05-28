МИД РФ заявил о временно закрытом диалоге с США о стратегической стабильности Рябков: Россия пока закрыла диалог с США о стратегической стабильности

Москва28 мая Вести.Москва приостановила переговоры с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, и на данный момент оснований для их возобновления нет.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам. Мы в этой ситуации не считаем необходимым дальше как-то развивать собственную позицию и фиксировать что-либо сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства

Кроме того, Рябков подчеркнул, что для возобновления диалога по вопросам, связанным с стратегической стабильностью и контролем над вооружениями необходимы "реальные позитивные изменения в политике США в отношении России".

Но пока ничего подобного не наблюдается констатировал замминистра

Ранее Рябков рассказал о нереалистичных предложениях со стороны американцев по договору, который может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля 2026 года.