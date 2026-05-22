Рябков: Россия не драматизирует ситуацию с отсутствием посла США в Москве

Москва22 мая Вести.Отсутствие нового посла США в Москве - часть кадровой политики Вашингтона. И Москва не намерена драматизировать такое положение дел, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с "Ведомостями".

По его словам, это внутреннее дело американской бюрократии.

Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США. Ни для кого не секрет, что вакантными по причине разного рода внутриполитических перипетий остаются 59% должностей послов США, в том числе в России. Поэтому мы ситуацию не драматизируем приводят "Ведомости" слова Рябкова

Между тем коллектив российского посольства в Вашингтоне работает успешно, "несмотря на трудности". Некоторые проблемы стороны решают благодаря диалогу по "раздражителям", но другие проблемы сохраняются.

Речь идет, например, о серьезных ограничениях на передвижение российских дипломатов по стране пояснил Рябков

США завели в тупик переговоры о возвращении России шести конфискованных властями США в 2016-2017 годах объектов российской дипломатической недвижимости.

Рябков объяснил, что такое "дух Анкорджа". Под этим выражением российская сторона подразумевает атмосферу доверия между президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, которая позволила в рамках саммита на Аляске согласовать контуры урегулирования конфликта на Украине.