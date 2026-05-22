Рябков рассказал о проблемах в переговорах с США по возврату дипсобственности РФ

Москва22 мая Вести.Российская сторона продолжит добиваться скорейшего возврата конфискованной Вашингтоном дипсобственности РФ несмотря на то, что США завели переговоры по этой теме в тупик. Об этом "Ведомостям" сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он рассказал, что еще весной прошлого года в рамках диалога по снятию "раздражителей" в отношениях между двумя странами российская сторона поставила вопрос о возвращении всех конфискованных американским правительством объектов дипломатической недвижимости. Однако, как отметил Рябков, в Госдепартаменте США на запрос ответили прямолинейным отказом, "будто не понимая значения этой темы для оздоровления дипломатических отношений", причем сославшись на действие собственных односторонних и не признаваемых российской стороной неправомерных рестрикций, направленных против РФ.

Американцы завели в тупик разговор не только по этой, но и по другим – смежным – проблемам, с устранением которых мы связывали нормализацию условий функционирования дипмиссий двух стран. Продолжим добиваться положительного решения данного вопроса заявил Рябков

Он добавил, что для РФ конечной целью остается скорейший возврат всей российской конфискованной дипсобственности. При этом американской стороне не удастся просто обойти этот сюжет или сделать вид, что его не существует.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал, что вопрос возвращения российской дипломатической собственности в США находится в процессе проработки. При этом, по его словам, дипломаты России и США ведут диалог для облегчения работы дипмиссий двух стран.