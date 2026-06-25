МИД России обвинил США в отсутствии реакции по теме отнятой дипсобственности

МИД России: США не проявляют никакой реакции по конфискованной дипсобственности МИД России обвинил США в отсутствии реакции по теме отнятой дипсобственности

Москва25 июн Вести.Американская сторона не проявляет пока никакой реакции по теме конфискованной в США российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдепартаменте пока не проявляют никакой реакции по этой теме сказала Захарова на брифинге

Также Захарова отметила, что Россия предпринимает усилия по возвращению своей конфискованной дипсобственности.

Эта тема серьезно и жестко ставится в диалоге с Вашингтоном сказала представитель МИД

Ранее в мае замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что тема возвращения дипломатической собственности поднималась на переговорах еще в 2025 году, но каждый раз американская сторона заводит переговоры по данному вопросу в тупик.