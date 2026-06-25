Москва25 июнВести.Американская сторона не проявляет пока никакой реакции по теме конфискованной в США российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Госдепартаменте пока не проявляют никакой реакции по этой темесказала Захарова на брифинге
Также Захарова отметила, что Россия предпринимает усилия по возвращению своей конфискованной дипсобственности.
Эта тема серьезно и жестко ставится в диалоге с Вашингтономсказала представитель МИД
Ранее в мае замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что тема возвращения дипломатической собственности поднималась на переговорах еще в 2025 году, но каждый раз американская сторона заводит переговоры по данному вопросу в тупик.