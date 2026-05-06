Захарова опровергла сообщения о гражданстве США у себя и семьи Захарова вновь опровергла слухи о наличии у нее американского гражданства

Москва6 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь заявила, что ни она, ни ее родственники никогда не имели гражданства США или вида на жительство в Соединенных Штатах.

По ее словам, подобные утверждения распространяются с момента ее назначения директором департамента информации и печати МИД РФ.

У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было сказала дипломат в эфире радио Sputnik

Захарова также подчеркнула, что у членов ее семьи никогда не было видов на жительство в других странах или визовых статусов, которые можно приравнять к ним. Она добавила, что подобные сведения уже неоднократно официально опровергались, в том числе в 2020 году.