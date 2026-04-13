Захарова: моя семья не была частью элиты, она хранила традиции и ценности

Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее семья не была частью элиты в политическом, финансовом, экономическом смысле. Об этом дипломат рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По словам Захаровой, ее родители, бабушки и дедушки ­­– удивительные люди.

Удивительные не потому, что это номенклатура. Нет, мы никогда не были частью какой-то, как принято говорить, элиты в политическом, финансовом, экономическом смысле слова. Это та самая часть народа, которая и является хранителем традиций, истинных ценностей, которые знают историю, которые являются частью этой истории и творят историю. Мои оба деда были на фронте. Брат моего деда погиб, дед был один ранен, но все прошли всю войну. Мои бабушки работали в тылу. Они творили историю. Они сохраняли страну во всех смыслах этого слова. И они любили и знали нашу культуру и все это мне передавали. И учили меня этому сказала официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала, что Малахов и его команда многому ее научили.