Захарова: в 99% случаев никогда не отмечаю день рождения как-то особенно

Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что почти никогда не отмечает день рождения как-то особенно, а празднует в семейном кругу. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По словам дипломата, бывали случаи, когда приходилось отмечать праздник в командировке.

Как правило, в 99% случаев, никогда не отмечаю день рождения как-то особенно. Мы всегда собираемся семейным кругом или семья плюс самые близкие друзья. Кстати говоря, бывало, что и в командировке день рождения справляла. Почему? Потому, что 24 декабря, за неделю до Нового года, у нас огромное количество событий, мероприятий. Нужно готовить приемы, нужно готовить поздравления представителям средств массовой информации и журналистам… Итоговых документов, самое главное, сколько нужно сдать, все проверить рассказала она

Ранее Захарова рассказала, что начала отмечать 50-летний юбилей во время записи выпуска телепередачи "Песни от всей души".