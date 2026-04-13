Мама Захаровой рассказала, что в семье работа по дому и в саду вызывала радость

Москва13 апр Вести.В семье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой работа по дому и в саду вызывала радость. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала ее мать, заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова.

По ее словам, в семье никогда не относились брезгливо к какой-либо работе.

Мы такие же абсолютно, как масса других семей. Не было такого брезгливого отношения к какой-то работе. Я имею в виду не только к служебным обязанностям, но и к работе по дому, в саду, на даче, <...> что-то шить, что-то смастерить. И это всегда вызывало необыкновенную радость. Она [Мария] совсем маленькая была, папа делал что-то на даче. Маша подошла и говорит: "дай мне гвоздики". Она даже еще не могла выговорить. И он ей дает молоток и гвоздики, и она начинает это делать отметила Ирина Захарова

Ранее Мария Захарова рассказала, что ее семья не была частью элиты в политическом, финансовом, экономическом смысле.