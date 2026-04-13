Захарова рассказала о культе творчества в ее семье и любви к шитью

Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что все члены ее семьи были связаны с творчеством. Об этом она сообщила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

В каждой семье есть какой-то культ, культ чего-то. У нас культ творчества. Только культ в хорошем смысле слова, от слова "культура" сокращенно… Мама искусствовед, бабушка моя, она преподавала в медицинском училище. Девочек, как она называла, это были медсестры, она в обязательном порядке водила в музеи. Папа: языки, литература, история. Дедушка пел песни, у него был голос, он пел песни и так далее. Поэтому это была атмосфера в семье рассказала Захарова

Она отметила, что в ее семье все умели шить, потому что это была часть необходимой рутины.

Шить умели все у нас в семье: от прабабушек, бабушка и моя мама. Не потому что это было хобби, а потому что это была часть той необходимой рутины, чтобы хорошо выглядеть, чтобы творить в том числе добавила дипломат

Также Мария Захарова рассказала, что в четвертом классе отправила стихотворение на поэтический конкурс, в котором заняла второе место.