Мама Захаровой рассказала, что любовь ее дочери к творчеству проявлялась во всем

Москва13 апр Вести.Любовь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к творчеству проявлялась во всем. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала ее мать, заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова.

По словам Ирины, любовь Марии к музыке – от дедушки.

Папа мой обладал удивительным голосом. У него был лирический баритон. Ему даже предлагали профессионально этим заниматься, но он отказался. Я думаю, что Машина эта любовь к мелодии, к песне оттуда. И у нас в семье тоже музыка была и классическая, и современная. То есть пластинки, диски мы все время слушали. И эта любовь к творчеству проявляется во всем: и в рисовании, и в стихах сказала Ирина Захарова

Ранее мама Захаровой заявила, что в их семье работа по дому и в саду вызывала радость.