Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с чем ей пришлось смириться в начале работы в дипломатическом ведомстве. О приеме на работу и первых шагах на Смоленской площади она сообщила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Захарова рассказала, что изначально собиралась работать по направлению "востоковедение", но мест не оказалось. Поэтому ей предложили журнал "Дипломатический вестник", пояснила она. Сказали: "ну, вы же не только китаист, вы еще и журналист, вот давайте туда", вспомнила Захарова.

Мое смирение заключалось в том, что я действительно мечтала работать с языком. Вы вообще представляете, что такое пять лет в институте учить китайский язык, историю Китая, востоковедение, политологию, культуру и так далее… Первое, наверное, смирение было, когда вместо золотой [медали] получила серебряную, и так мы до сих пор не знаем из-за чего. Второе было смирение, когда после семи примерно лет изучения китайского языка тебя не берут на китайское направление, тебя отправляют в журнал "Дипломатический вестник… А потом просто – смирение за смирением поделилась официальный представитель МИД РФ

