Москва13 апр Вести.До начала 90-х годов профессия посла, согласно негласному правилу, была мужской. После ситуация изменилась, и большое количество девушек начало поступать в МГИМО. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

И девушек стало приходить в МИД много – 50 на 50 процентов. Но при этом я действительно считаю, что это была абсолютно правильная и нужная политика – не искусственного такого турбоподъема женщин просто для того, [чтобы] отчитаться, или как на Западе … ввести квоты и соответствовать этому квотированию; а для того, чтобы женщина состоялась как профессионал объяснила она

Также Захарова заявила в интервью, что возвращение свыше 300 тысяч граждан на родину во время пандемии COVID-19 стало золотой страницей работы российского МИД.