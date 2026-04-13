Москва13 апр Вести.Возвращение свыше 300 тысяч граждан на родину во время пандемии COVID-19 является золотой страницей работы российского МИД. Об этом официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Она напомнила, что во время мирового локдауна, когда были закрыты границы и прекратились регулярные авиарейсы, россияне не могли вернуться домой.

И вдруг все поняли, что нужно нам, как стране, разрабатывать такую программу, которая позволила бы людям вернуться на родину. Участвовали несколько ведомств… За примерно пять месяцев было вывезено, то есть обратно возвращено на родину, 313 тысяч человек. Это, я считаю, одна из таких настоящих золотых страниц и нашей мидовской работы, да и вообще в истории страны, потому что этот тезис, этот лозунг, этот символ "Своих не бросаем" тогда проявился по-настоящему рассказала Захарова

Также была написана книга воспоминаний с фактами и фотографиями от российских послов, которые помогали гражданам во время пандемии, добавила Захарова.