Москва28 маяВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") в специальной номинации "Сила в правде". Об этом пишет РИА Новости.
Получая награду, дипломат отметила, что система цифровой дипломатии МИД РФ на сегодняшний день объединяет около 1,5 тысячи аккаунтов ведомства и российских диппредставительств в соцсетях и на онлайн-платформах, аккаунты ведутся свыше чем 30 языках.
Огромное спасибо всем нашим сотрудникам по всему миру, которые ежедневно и круглосуточно ведут социальные сети, аккаунты МИД Россиисказала Захарова
Ей вручили награду экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль и журналист Софико Шеварнадзе.
Премия интернет-контента учреждена ИРИ в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей устанавливает жюри.
24 апреля в ИРИ подвели итоги отборочного этапа главной контент-премии РФ для создателей социально значимых проектов.