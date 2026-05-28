Захарова получила премию интернет-контента ИРИ в спецноминации "Сила в правде" В спецноминации "Сила в правде" ИРИ премию интернет-контента получила Захарова

Москва28 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") в специальной номинации "Сила в правде". Об этом пишет РИА Новости.

Получая награду, дипломат отметила, что система цифровой дипломатии МИД РФ на сегодняшний день объединяет около 1,5 тысячи аккаунтов ведомства и российских диппредставительств в соцсетях и на онлайн-платформах, аккаунты ведутся свыше чем 30 языках.

Огромное спасибо всем нашим сотрудникам по всему миру, которые ежедневно и круглосуточно ведут социальные сети, аккаунты МИД России сказала Захарова

Ей вручили награду экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль и журналист Софико Шеварнадзе.

Премия интернет-контента учреждена ИРИ в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей устанавливает жюри.

24 апреля в ИРИ подвели итоги отборочного этапа главной контент-премии РФ для создателей социально значимых проектов.