Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала об участии в первом с начала ее работы в дипломатическом ведомстве телеэфире в качестве спикера.

Дипломат напомнила, что занимает должность официального представителя МИД уже 10 лет и считает важным рассказать о своей отправной точке.

Мой первый эфир на телевидении в качестве спикера, человека, который представляет Министерство иностранных дел, – хотя я не была еще тогда в должности, но так или иначе мне было поручено прокомментировать один сюжет… Это был тот самый момент, когда российские журналисты… были захвачены... в контексте ситуации вокруг Украины. Это был тот самый марафон в поддержку их моральную... Я была заместителем директора Департамента информации и печати, и вдруг получаю такой звонок: "Кто-нибудь может прийти от МИД? Мы проводим такой вот марафон в поддержку". Я как-то всех обзвонила, кто-то занят… Я говорю: "Вы знаете, к сожалению, нет"… И вдруг я слышу такой буквально стон в трубку… Редакторы… говорят: "Нам так важно услышать голос МИД"… Я говорю: "Если вы мне поручаете". [Мне сказали]: "Да, конечно, идите" вспомнила Мария Захарова

На этом эфире, добавила официальный представитель МИД РФ, она познакомилась с Малаховым и его командой, которые многому ее научили.

Ранее Мария Захарова рассказала, с чем ей пришлось смириться в начале работы в дипломатическом ведомстве.