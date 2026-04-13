Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала, что он и команда телеведущего многому ее научили.

По словам Захаровой, ее первый с начала работы в дипломатическом ведомстве телеэфир в качестве спикера вел Андрей Малахов.

Меня поразил ты. Ты вошел только тогда, когда начался эфир. И как только был завершен эфир, ты вышел из зала. Я еще подумала, как странно, ты же всех знаешь, почему ты ни с кем не общаешься?... И только спустя… лет пять своей работы уже на этой должности, в этой ипостаси, я поняла, что такое постоянное общение, что такое проведение эфиров, как важно сохранить не просто энергию, а энергетику, и сколько сил занимает общение, сколько сил занимают прямые эфиры. Я всегда помнила, как ты сохранял себя и вот этот свой дух ровно для того, чтобы отдавать все без остатка зрителям. Я к этому пришла только спустя какое-то время. Я не могла об этом не сказать. И 10 лет я в этой должности, и ты во многом тогда, сам того не понимая, дал мне вот этот пас, дал этот заряд. Ты показал, как профессионалы работают, что такое прямые эфиры, что такое поддержка. И я видела твою команду, и твоя команда тоже научила меня очень многому поделилась официальный представитель МИД РФ

Ранее Мария Захарова рассказала, с чем ей пришлось смириться в начале работы в дипломатическом ведомстве.