Москва13 апр Вести.Советский и российский дипломат Виталий Чуркин каждую неделю по несколько раз давал комментарии различным СМИ. О секрете его работы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Захарова вспомнила, что Чуркина знали все журналисты и главные редакторы СМИ, когда он был назначен постоянным представителем в Нью-Йорке.

Я говорю: "В чем секрет? Откуда они вас так все хорошо знают?" На что он сказал: "Маша, я, когда приехал третьим секретарем нашего посольства в Вашингтоне, каждую неделю по несколько раз давал комментарии то на радио, то на телевидении, то в какой-то газете писал". А они тогда только начинали. И потом, спустя пару десятилетий, они все стали уже великими, но у них были прекрасные отношения рассказала она

Также Захарова сообщила, что во время кризисных ситуаций сотрудники МИД могут задерживаться на работе глубоко за полночь.