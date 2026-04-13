Захарова: в кризисных ситуациях остаемся на работе глубоко за полночь

Москва13 апр Вести.Бывают кризисные ситуации, когда остаешься на работе глубоко за полночь. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

И не только во время пандемии. Бывают ситуации действительно кризисные, бывают ситуации, когда здесь [на работе] не просто до ночи, а глубоко за полночь остаемся отметила она

Также Мария Захарова сообщила, что возвращение свыше 300 тысяч граждан на родину во время пандемии COVID-19 стало золотой страницей работы российского МИД.